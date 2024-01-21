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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Глава Міноборони Британії закликав Європу збільшити підтримку України

Грант Шаппс - міністр оборони Великої Британії
Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що Європа має активізуватися у військовій підтримці України та надати більше фінансування.

– Британія, знову ж таки, як і у всіх інших речах, лідирує з пакетом 2,5 млрд фунтів стерлінгів та угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною, – зауважив він.

Тому тепер, на його думку, не лише США, “але й Європа має активізуватися та зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе”.

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Грант Шаппс

12 січня підписано історичну угоду між Україною та Великою Британією про співпрацю у галузі безпеки.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ця безпекова угода – не просто декларація, а свідчення того, що ми є союзниками в боротьбі з російською агресією.

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Джерело: The Guardian
Війна в Україні, військова допомога, Велика Британія, Зброя для України, Україна-Велика Британія
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