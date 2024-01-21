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По терминалу в Ленинградской области РФ отработали беспилотники СБУ — источники

дрон, ЗСУ
Фото: Getty Images

Ночная атака на морской терминал в Усть-Луге Ленинградской области РФ — спецоперация Службы безопасности Украины.

Об этом Фактам ICTV стало известно из собственных источников.

По их данным, по цели точно отработали беспилотники СБУ — поражения были точными, начался масштабный пожар, который продолжается до сих пор. Россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

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— Нефтяной терминал Усть-Луга Ойл в Ленинградской области — важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику топлива для военных РФ, — объяснил собеседник.

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Российские Telegram-каналы сообщали, что в ночь на воскресенье, 21 января, в результате атаки беспилотников загорелся терминал компании Новатэк в порту Усть-Луга Ленинградской области РФ.

Перед пожаром очевидцы слышали по меньшей мере два взрыва. С предприятия эвакуировали около 150 человек.

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атака дронами, Взрыв, Пожар, Росія, Санкт-Петербург, СБУ
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