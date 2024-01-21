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Валентина Летяк, редакторка стрічки

По терміналу в Ленінградській області РФ відпрацювали безпілотники СБУ – джерела

дрон, ЗСУ
Фото: Getty Images

Нічна атака на морський термінал в Усть-Лузі Ленінградської області РФ – спецоперація Служби безпеки України.

Про це Фактам ICTV стало відомо з власних джерел.

За їхніми даними, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ – ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка триває й досі. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

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– Нафтовий термінал Усть-Луга Ойл в Ленінградській області – важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють пальне, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику пального для військових РФ, – пояснив співрозмовник.

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Російські Telegram-канали повідомляли, що у ніч на неділю, 21 січня, внаслідок атаки безпілотників загорівся термінал компанії Новатек у порту Усть-Луга Ленінградської області РФ.

Перед пожежею очевидці чули щонайменше два вибухи. З підприємства евакуювали близько 150 людей.

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атака дронами, Вибух, Пожежа, Росія, Санкт-Петербург, СБУ
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