Загрузка кораблей РФ в Северной Корее: The Guardian опубликовало доклад разведки

На фоне обвинений КНДР в поставках ракет и снарядов в Россию Минобороны Великобритании предоставило экспертам ООН спутниковые снимки, на которых видно, как на три российских корабля загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин.

В распоряжение издания The Guardian попал неопубликованный доклад британской разведки, который содержит фото, сделанные в период с сентября по декабрь 2023 года. На них на три российских корабля — Майя, Ангара и Мария — загружают контейнеры в КНДР перед тем, как пройти транзитом в российские порты на Дальнем Востоке.

При этом невозможно идентифицировать, что именно было в контейнерах.

Сейчас смотрят

Все эти корабли с 2022 года находятся под санкциями США из-за связей с Минобороны РФ.

Как отмечает The Guardin, отчет вместе с другими доказательствами из США и других стран был предоставлен группе экспертов ООН, которая, как ожидается, в феврале 2024 года озвучит собственный первый отчет о поставках боеприпасов из Северной Кореи в Россию.

— Применение Россией северокорейского оружия в Украине является нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН. Это подрывает международные усилия, направленные на предотвращение распространения ядерного оружия, и разоблачает, насколько отчаянной стала Россия в своем неудачном вторжении, — заявили в ООН.

Эти доказательства должны стать поводом для полного расследования грубого нарушения Россией и КНДР международных санкций.

12 января США ввели новые санкции против РФ из-за поставок баллистических ракет из КНДР.

Перед этим в Белом доме сообщили, что Северная Корея предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков ракет к ним. РФ запустила часть из них по Украине 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Впоследствии генеральный прокурор Андрей Костин подтвердил, что Украина получила первые доказательства использования российскими войсками ракет, изготовленных в Северной Корее.

По результатам научно-технической экспертизы, ракета малой дальности, выпущенная 2 января по центральной части Харькова, разработана в КНДР.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.