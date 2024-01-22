Завантаження кораблів РФ у Північній Кореї: The Guardian показало фото з супутника

На тлі звинувачень КНДР у постачанні ракет і снарядів до Росії Міноборони Великої Британії надало експертам ООН супутникові знімки, на яких видно, як на три російські кораблі завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджін.

У розпорядження видання The Guardian потрапила неопублікована доповідь британської розвідки, яка містить фото, зроблені в період з вересня до грудня 2023 року. На них на три російські кораблі – Майя, Ангара і Марія – завантажують контейнери в КНДР перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході.

Водночас неможливо ідентифікувати, що саме було в контейнерах.

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Усі ці кораблі з 2022 року перебувають під санкціями США через зв’язки з Міноборони РФ.

Як зазначає The Guardin, звіт разом з іншими доказами із США та інших країн був наданий групі експертів ООН, яка, як очікується, у лютому 2024 року оголосить власний перший звіт щодо постачання боєприпасів з Північної Кореї до Росії.

– Застосування Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням численних резолюцій Радбезу ООН. Це підриває міжнародні зусилля, спрямовані на запобігання розповсюдженню ядерної зброї, і викриває, наскільки відчайдушною стала Росія у своєму невдалому вторгненні, – заявили в ООН.

Ці докази мають стати приводом для повного розслідування грубого порушення Росією і КНДР міжнародних санкцій.

12 січня США запровадили нові санкції проти РФ через постачання балістичних ракет із КНДР.

Перед цим у Білому домі повідомили, що Північна Корея надала Росії пускові установки для балістичних ракет та кілька десятків ракет до них. РФ запустила частину з них по Україні 29 грудня 2023 року і 2 січня 2024 року.

Згодом генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Україна отримала перші докази використання російськими військами ракет, виготовлених у Північній Кореї.

За результати науково-технічної експертизи, ракета малої дальності, випущена 2 січня по центральній частині Харкова, розроблена у КНДР.

Джерело : The Guardian

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