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На этой неделе стартуют самые масштабные учения НАТО за последние десятилетия: что известно

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Фото: Getty Images

На этой неделе начнутся крупнейшие учения НАТО за последние десятилетия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Указано, что в Steadfast Defender (Непоколебимый защитник) примут участие около 90 тыс. военных всех стран-членов Альянса, а также кандидата на вступление Швеции.

— Эти учения по статье 5 являются явной демонстрацией трансатлантического единства и силы, а также нашей решимости продолжать делать все необходимое для защиты и обороны друг друга. Это включает в себя обеспечение надлежащих сил, средств и боеприпасов, — сказал генсек.

По сценарию учений, Россия совершит нападение на территорию стран-членов Альянса, что приведет к применению статьи договора НАТО о коллективной обороне.

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Как пишет DW, в Steadfast Defender 2024 также примут участие более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1,1 тыс. боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

Как заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил Альянса в Европе Кристофер Каволи, учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе “в течение нескольких месяцев, вдоль тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях”.

Ранее генсек Йенс Столтенберг и генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и закупкам Стейси Каммингс заключили контракты на закупку около 220 тыс. 155-миллиметровых артснарядов на сумму $1,2 млрд.

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Источник: Deutsche Welle
Военные учения, НАТО
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