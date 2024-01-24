Татьяна Забожко, редактор ленты
Атака БпЛА на РФ 24 января: дроны утром ловили над Орлом
Утром 24 января в России сообщили об очередной атаке беспилотников.
На этот раз дроны ловили в небе над Орлом.
Местный губернатор Андрей Кличков убеждает, что БпЛА якобы был уничтожен.
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В Железнодорожный и Северный районы стянули все профильные службы.
О пострадавших традиционно не сообщают.
Ситуация, убеждает Кличков, находится под контролем.
Атака БпЛА на Орел 9 января
Напомним, что две недели назад в Орле два беспилотника падали на объект топливно-энергетического комплекса.
Возгорание тогда, как уверял губернатор, “оперативно локализовали”.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Андрей Клычков
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