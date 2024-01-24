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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака БпЛА на РФ 24 января: дроны утром ловили над Орлом

дрон бпла
Фото: Pixabay

Утром 24 января в России сообщили об очередной атаке беспилотников.

На этот раз дроны ловили в небе над Орлом.

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Орел в России

Местный губернатор Андрей Кличков убеждает, что БпЛА якобы был уничтожен.

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В Железнодорожный и Северный районы стянули все профильные службы.

О пострадавших традиционно не сообщают.

Ситуация, убеждает Кличков, находится под контролем.

Атака БпЛА на Орел 9 января

Напомним, что две недели назад в Орле два беспилотника падали на объект топливно-энергетического комплекса.

Возгорание тогда, как уверял губернатор, “оперативно локализовали”.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Андрей Клычков

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