Это дары от Бога: Папа Римский об отношении к вину
Вино “это дар Божий” и “настоящий источник радости” для его потребителей.
Об этом во время частной аудиенции в Ватикане с виноделами со всей Италии заявил Папа Римский Франциск.
Папа Римский о вине
— Вино, земля, сельскохозяйственные навыки и предпринимательские способности — это дары от Бога — Творец доверил их нам, потому что с нашей чуткостью и честностью, мы делаем их настоящим источником радости, — сказал он.
Однако понтифик также призвал виноделов задуматься о морально-этической ответственности их работы.
Со своей стороны епископом Вероны Доменико Помпили отметил, что ключ к употреблению вина — умеренность.
Ранее Папа Римский Франциск призвал к всеобщему запрету практики суррогатного материнства, которую он назвал “отвратительной”, и выступил против коммерциализации беременности.