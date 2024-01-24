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Это дары от Бога: Папа Римский об отношении к вину

Это дары от Бога: Папа Римский об отношении к вину
Фото: Getty Images

Вино “это дар Божий” и “настоящий источник радости” для его потребителей.

Об этом во время частной аудиенции в Ватикане с виноделами со всей Италии заявил Папа Римский Франциск.

Папа Римский о вине

— Вино, земля, сельскохозяйственные навыки и предпринимательские способности — это дары от Бога — Творец доверил их нам, потому что с нашей чуткостью и честностью, мы делаем их настоящим источником радости, — сказал он.

Однако понтифик также призвал виноделов задуматься о морально-этической ответственности их работы.

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Со своей стороны епископом Вероны Доменико Помпили отметил, что ключ к употреблению вина — умеренность.

Ранее Папа Римский Франциск призвал к всеобщему запрету практики суррогатного материнства, которую он назвал “отвратительной”, и выступил против коммерциализации беременности.

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Источник: The Guardian
Ватикан, Вино, Папа Римський
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