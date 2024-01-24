Це дари від Бога: Папа Римський про ставлення до вина
Вино “це дар Божий” і “справжнє джерело радості” для його споживачів.
Про це під час приватної аудієнції у Ватикані з виноробами з усієї Італії заявив Папа Римський Франциск.
Папа Римський про вино
– Вино, земля, сільськогосподарські навички та підприємницькі здібності — це дари від Бога — Творець довірив їх нам, тому що з нашою чуйністю та чесністю, ми робимо їх справжнім джерелом радості, – сказав він.
Однак понтифік також закликав виноробів задуматися про морально-етичну відповідальність роботи.
Зі свого боку єпископом Верони Доменіко Помпілі зауважив, що ключ до вживання вина — поміркованість.
Нещодавно Папа Римський Франциск закликав до загальної заборони практики сурогатного материнства, яку він назвав “огидною”, та виступив проти комерціалізації вагітності.