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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Це дари від Бога: Папа Римський про ставлення до вина

Це дари від Бога: Папа Римський про ставлення до вина
Фото: Getty Images

Вино “це дар Божий” і “справжнє джерело радості” для його споживачів.

Про це під час приватної аудієнції у Ватикані з виноробами з усієї Італії заявив Папа Римський Франциск.

Папа Римський про вино

– Вино, земля, сільськогосподарські навички та підприємницькі здібності — це дари від Бога — Творець довірив їх нам, тому що з нашою чуйністю та чесністю, ми робимо їх справжнім джерелом радості, – сказав він.

Однак понтифік також закликав виноробів задуматися про морально-етичну відповідальність роботи.

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Зі свого боку єпископом Верони Доменіко Помпілі зауважив, що ключ до вживання вина — поміркованість.

Нещодавно Папа Римський Франциск закликав до загальної заборони практики сурогатного материнства, яку він назвав “огидною”, та виступив проти комерціалізації вагітності.

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Джерело: The Guardian
Ватикан, Вино, Папа Римський
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