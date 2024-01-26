Приговор Гиркину является свидетельством усиления авторитаризма в России – разведка Британии

Объявленный 25 января приговор террористу Игорю Гиркину является свидетельством усиления авторитаризма в России.

Такого мнения относительно осуждения Гиркина придерживаются в разведке Минобороны Великобритании.

Представители британского оборонного ведомства предполагают, что Кремль стал более чувствительным к критике ведения им войны против Украины, которую в РФ предпочитают называть “специальной военной операцией”, после июньского мятежа владельца частной военной компании Евгения Пригожина.

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Особенно уязвимы в Кремле, считают британские разведчики, к критике от жестких националистов, поскольку последние являются одной из немногих альтернатив руководству Путина.

– Приговор Гиркину является частью тактики более широкого подавления тех, кто критикует Кремль и войну в Украине, что свидетельствует о все более авторитарной жизни в путинской России, – считают британские разведчики.

Что известно об Игоре Гиркине

Террорист Игорь Гиркин — военный преступник, виновный в сбивании и авиакатастрофе малайзийского рейса MH17 на оккупированной части Донбасса, и сотрудник ФСБ.

В 2014 году воевал на стороне сепаратистов в Донецке. С мая до августа того же года был “министром обороны” так называемой ДНР.

В 2022 году Игорь Гиркин создал блог в поддержку вторжения в Украину, но позже начал резко критиковать российское руководство.

Арестовали Гиркина в июле 2023 года, после неудачного мятежа ЧВК Вагнера.

За критику войны в Украине он был обвинен в “публичных призывах к экстремистской деятельности”.

25 января 2024 года Игоря Гиркина приговорили к четырем годам лишения свободы.

К слову, в ноябре 2023 года Гиркин заявлял о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2024 году.

Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence

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