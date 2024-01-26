Вирок Гіркіну є свідченням посилення авторитаризму в Росії – розвідка Британії

Оголошений 25 січня вирок терористу Ігорю Гіркіну є свідченням посилення авторитаризму в Росії.

Такої думки щодо засудження Гіркіна дотримаються в розвідці Міноборони Великої Британії.

Представники британського оборонного відомства припускають, що Кремль став більш чутливим до критики ведення ним війни проти України, яку у РФ воліють називати “спеціальною військовою операцією”, після червневого заколоту власника приватної військової компанії Євгена Пригожина.

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Особливо вразливі в Кремлі, вважають британські розвідники, до критики від жорстких націоналістів, оскільки останні є однією з небагатьох альтернатив керівництву Путіна.

– Вирок Гіркіну є частиною тактики ширшого придушення тих, хто критикує Кремль і війну в Україні, що є свідченням все більш авторитарного життя в путінській Росії, – вважають британські розвідники.

Що відомо про Ігоря Гіркіна

Терорист Ігор Гіркін – воєнний злочинець, винний у збитті та авіакатастрофі малайзійського рейсу MH17 на окупованій частині Донбасу, та співробітник ФСБ.

У 2014 році воював на боці сепаратистів у Донецьку. З травня до серпня того ж року був “міністром оборони” так званої ДНР.

У 2022 році Ігор Гіркін створив блог на підтримку вторгнення в Україну, але пізніше почав різко критикувати російське керівництво.

Заарештували Гіркіна в липні 2023 року, після невдалого заколоту ПВК Вагнера.

За критику війни в Україні його звинуватили в “публічних закликах до екстремістської діяльності”.

25 січня 2024 року Ігоря Гіркіна засудили до чотирьох років позбавлення волі.

До слова, у листопаді 2023 року Гіркін заявляв про намір балотуватися на виборах президента Росії у 2024 році.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

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