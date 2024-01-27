РФ вербует молодежь в Беларуси поступать в свои военные вузы — ЦНС

В райцентрах Беларуси представители ВС РФ проводят так называемые дни открытых дверей, где гражданам страны предлагают обучение на офицеров в российских военных вузах.

Такие меры оккупантов вызваны большими потерями среди офицеров младшего звена в результате войны против Украины, сообщает Центр национального сопротивления.

— Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности белорусов, — объяснили в ЦНС.

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В то же время отмечают, что каждому, кто ступит на украинскую землю, придется заплатить за это, независимо от того, откуда он.

Силы обороны Украины, несущие службу в северной операционной зоне, постоянно проводят учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Сейчас ситуация на границе с Беларусью спокойная, но она может измениться в любой момент, поэтому украинские защитники должны быть готовы дать достойный отпор.

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ЦНС

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