РФ вербует молодежь в Беларуси поступать в свои военные вузы — ЦНС
В райцентрах Беларуси представители ВС РФ проводят так называемые дни открытых дверей, где гражданам страны предлагают обучение на офицеров в российских военных вузах.
Такие меры оккупантов вызваны большими потерями среди офицеров младшего звена в результате войны против Украины, сообщает Центр национального сопротивления.
— Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности белорусов, — объяснили в ЦНС.
В то же время отмечают, что каждому, кто ступит на украинскую землю, придется заплатить за это, независимо от того, откуда он.
Силы обороны Украины, несущие службу в северной операционной зоне, постоянно проводят учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Сейчас ситуация на границе с Беларусью спокойная, но она может измениться в любой момент, поэтому украинские защитники должны быть готовы дать достойный отпор.
Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ЦНС