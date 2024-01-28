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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Напади на військкомати в РФ пов’язані з недовірою до слів Путіна про мобілізацію – британська розвідка

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Фото: Depositphotos

У РФ зросла кількість нападів на військкомати. Це може свідчити про недовіру населення до обіцянки російського диктатора Володимира Путіна не проводити нову хвилю мобілізації.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

22 січня 2024 року російська влада повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбулося 220 нападів на військкомати. Інша статистика від видання Медіазона повідомляє про 113 таких нападів, зафіксованих з 26 липня 2023 року.

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Зазначено, що у сукупності ці статистичні дані свідчать про подвоєння кількості підпалів установ, пов’язаних із набором до армії, за останні шість місяців.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинувачує відповідальних за підпали в тому, що вони діють за вказівкою західних чиновників.

Водночас у британському відомстві вважають, що збільшення кількості підпалів, найімовірніше, пов’язане зі зростанням невдоволення війною серед російського населення, особливо серед тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації.

Деяким з тих, кого звинувачують у скоєнні таких нападів, були пред’явлені звинувачення в тероризмі та державній зраді.

– Нова мобілізація суперечила б обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року про те, що подальшої мобілізації не буде – атаки з великою ймовірністю свідчать про відсутність довіри до цих обіцянок, – наголошують у Міноборони Великої Британії.

Раніше у The Telegraph повідомили, що Росія планує воювати щонайменше ще 3-4 роки.

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Напади на військкомати в РФ пов’язані з недовірою до слів Путіна про мобілізацію – британська розвідка

Війна в Україні, Мобілізація, Росія
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