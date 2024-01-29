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Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Rheinmetall побудує в Німеччині новий завод: боєприпаси постачатимуть і в Україну

155 мм снаряди
Фото: Getty Images

Найбільший концерн з виробництва бронетехніки та озброєнь Rheinmetall має намір у рекордно короткий термін збудувати в Німеччині завод з виробництва снарядів.

Боєприпаси прямо з конвеєра оперативно поставлятимуться до країн-партнерів, зокрема й Україні.

Про це розповів гендиректор оборонного концерну Армін Паппергер.

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— Темпи швидкі: те, що в минулому зайняло б десять років, зараз проводиться за кілька місяців. Завдяки цьому Rheinmetall вдасться створити стратегічну безпеку постачання, – зазначив він.

Паппергер зазначив, що офіційний Берлін активно сприяє розвитку оборонних комплексів у ФРН.

— Торік Rheinmetall отримала від німецького уряду замовлення чи рамкові угоди на загальну суму понад €10 млрд – як для Бундесверу, так і для України. У поточному році ця сума зросте не менше ніж до €15 млрд, – розповів гендиректор компанії.

Нагадаємо, Франція зможе надавати українській армії 3 тис. снарядів 155-мм щомісяця як оборонну підтримку.

Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, котрий очолював українську делегацію під час першого засідання коаліції артилерії у Парижі.

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Джерело: Bild
Rheinmetall, Зброя для України, снаряди
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