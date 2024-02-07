Во время атак по Украине большинство ракет летят в сторону Польши — глава Минобороны

Большинство российских ракет, выпущенных во время атак по Украине, летят на запад, в сторону Польши.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя сегодняшний ракетный удар.

— С раннего утра на всей территории Украины объявлена ​​воздушная тревога. Это происходит неоднократно, к сожалению, раз в неделю, раз в 10 дней. Эти атаки имеют массовый характер. И большая часть ракет летит на запад, в сторону Польши, — отметил он.

Сейчас смотрят

По его словам, цель этих ракет – территория Украины, “но с сегодняшнего дня все системы безопасности в Польше находятся в полной боевой готовности”.

Косиняк-Камыш считает, что РФ восполнила свои потери в вооружении, понесенные в начале полномасштабного вторжения, о чем свидетельствует ракетная атака 7 февраля.

— Россия проводит очень массированную атаку, и она готова к этой атаке. Она восполнила потери, понесенные ею в начале войны, то есть два года назад она перевела производство в военный режим, у нее есть союзники, такие как Северная Корея, которые поставляют ей много боеприпасов, — объяснил министр.

Он также отметил, что Польша должна быть готова ко всему, отвечая на воопрос о том, возможен ли в ближайшие месяцы российский ракетный удар по ее территории или наземное наступление.

— Это готовность, которую мы должны иметь и осознавать постоянно, — добавил глава Минобороны.

Атака на Украину: Польша поднимала F-16

Из-за атаки на Украину утром 7 февраля в Польше поднимали в воздух истребители F-16.

Это не впервые, когда поляки поднимают истребительную авиацию для патрулирования своего воздушного пространства.

За время большой войны в Украине было как минимум два случая, когда российские ракеты залетали на территорию Польши.

Источник: Rzeczpospolita

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.