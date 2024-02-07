Стало известно, когда и где пройдет следующее заседание Рамштайн
Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-19) под руководством Соединенных Штатов Америки состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе — столице Бельгии.
Об этом говорится в анонсе заседания министров обороны стран-членов НАТО, запланированного на 15 февраля.
Заседание Рамштайн-19
— Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года, — говорится в анонсе Организации Североатлантического договора.
Согласно сообщению, заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Отдельное заседание Рамштайн-19, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля. Там примет участие министр обороны Украины Рустем Умеров.
Во время заседания Рамштайн-18 обсуждалась долгосрочная поддержка Украины, а также инновационные и технические средства для отбивания российской агрессии.