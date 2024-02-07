Стало известно, когда и где пройдет следующее заседание Рамштайн

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-19) под руководством Соединенных Штатов Америки состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе — столице Бельгии.

Об этом говорится в анонсе заседания министров обороны стран-членов НАТО, запланированного на 15 февраля.

Заседание Рамштайн-19

— Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года, — говорится в анонсе Организации Североатлантического договора.

Согласно сообщению, заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Отдельное заседание Рамштайн-19, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля. Там примет участие министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Во время заседания Рамштайн-18 обсуждалась долгосрочная поддержка Украины, а также инновационные и технические средства для отбивания российской агрессии.

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