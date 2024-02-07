Стало відомо, коли та де відбудеться наступне засідання Рамштайн

Чергове засідання Контактної групи з оборони України (Рамштайн-19) під керівництвом Сполучених Штатів Америки відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі – столиці Бельгії.

Про це йдеться в анонсі засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, запланованого на 15 лютого.

Засідання Рамштайн-19

– Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року, – йдеться в анонсі Організації Північноатлантичного договору.

Згідно з повідомленням, засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Окреме засідання Рамштайн-19, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого. Там візьме участь міністр оборони України Рустем Умєров.

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Під час засідання Рамштайн-18 обговорювалася довгострокова підтримка України, а також інноваційні та технічні засоби для відбиття російської агресії.

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