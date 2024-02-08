120 лет назад Россия проиграла Японии: вместо “маленькой победоносной войны” получила революцию

В начале XX века Россия и Япония боролись за контроль над стратегическими территориями в Китае. А война между государствами 1904-1905 годов завершилась унизительным поражением России. Это, по сути, стало первым фиаско великой европейской империалистической державы от азиатской страны.

Тогда Россия уже столкнулась с несколькими долгосрочными проблемами: экономические, которые привели к массовой безработице; ужасные условия труда; рост недовольства национальных меньшинств из-за жесткой политики русификации, проводимой правительством; политический кризис. Это лишь маленькая льдинка российского царского айсберга, который вот-вот растает.

Решить все эти проблемы должна была “маленькая победоносная война” над небольшой по размерам Японией. Министр внутренних дел Вячеслав фон Плеве, по воспоминаниям премьер-министра России 1903-1906 годов Сергея Витте, сказал одному из военных министров.

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— Вы не знаете внутреннего положения России. Чтобы сдержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война, — процитировал Витте слова Плеве в своих мемуарах, которые были опубликованы в 1921 году.

Некоторые историки сомневаются, что эта фраза действительно принадлежит Плеве, поскольку они с Витте были политическими соперниками. И, вероятно, один писал о другом с определенной долей скептицизма.

Так или иначе, но цитата датируется периодом Николая II. Позже она стала афористической для описания войны, основная цель которой — отвлечь внимание населения страны от внутренних проблем, вызвать в обществе патриотическую истерию и через это повысить общественную поддержку действующей власти, позиции которой пошатнулись.

Факты ICTV рассказывают о причинах российско-японской войны, а также основные битвы и кульминационную баталию, во время которой России нанесли одно из самых сокрушительных поражений в истории.

Какие причины российско-японской войны

Война двух имперских держав была спровоцирована рядом моментов. Российский экспансионизм и быстрый рост и модернизация японской армии привели к столкновению военных, политических и коммерческих интересов в Восточной Азии. Впрочем, здесь стоит отметить, что в этой войне обе страны выступали агрессорами.

Во время китайско-японской войны 1894-1895 годов Япония свергла китайское господство в Корее и установила контроль над Ляодунским полуостровом в Маньчжурии. Союз России, Франции и Германии давил на Японию, чтобы она вернула полуостров в обмен на увеличенные репарации.

Напряженность возросла, когда Россия создала российско-корейский банк, потребовала от Китая аренды Ляодунского полуострова на 25 лет и ввела войска в Маньчжурию в ответ на Боксерское восстание против вмешательства во внутреннюю жизнь Китая.

Кроме того, в 1897 году Россия начала строительство железных дорог на китайской территории, чтобы открыть их для коммерческой эксплуатации. Японцы расценивали потенциал железных дорог как инструмент экономического контроля, колонизации и военной политики.

В 1902 году Япония подписала договор с Великобританией, который гарантировал британское вмешательство, если какая-либо страна присоединится к России в войне против Японии. Но в России пытались сорвать попытки примирения, в частности наместник на Дальнем Востоке Евгений Алексеев поощрял царя усилить дальневосточные войска, когда они должны были выходить из Маньчжурии.

Поскольку переговоры зашли в тупик, в ночь с 8 на 9 февраля 1904 года японские миноносцы неожиданно атаковали российские военные корабли в Порт-Артуре в Маньчжурии и Чемульпо (Инчхон) в Корее. 10 февраля 1904 года, после первых атак, Япония объявила войну.

Битва за Порт-Артур и миф о крейсере Варяг

Атака японского императорского флота на российский флот в Порт-Артуре (Китай) 8 февраля 1904 года была внезапной. Россияне оказались полностью не готовы и потерпели сокрушительное поражение.

Японский адмирал Того Хехачиро отправил торпедные катера в Порт-Артур. Тогда были значительно повреждены три больших российских корабля: броненосцы Цесаревич и Ретвизан, а также крейсер Паллада.

Российские броненосцы Петропавловск и Победа, которые смогли выйти невредимыми из Порт-Артура, подорвались на минах, как только вышли в открытое море. Первый затонул, второй — вернулся в порт. Россияне стремились отомстить за попадание в минную ловушку, и в ответ серьезно повредили два японских линкора. Впрочем, азиатское государство сохранило в Порт-Артуре преимущество и продолжило обстреливать гавань тяжелой артиллерией.

К августу 1904 года японцы окружили и осадили Порт-Артур. Более 100 тыс. японских солдат вырыли километры окопов и штурмовали городские укрепления с помощью пушек, артиллерии, минометов и мин. В конце концов армия Японии захватила портовый город и взяла в плен около 20 тыс. российских солдат.

Параллельно с атакой на Порт-Артур 9 февраля к берегам корейского Чемульпо (современный Инчхон) подошло шесть японских крейсеров и восемь миноносцев. Тогда там были российский крейсер Варяг и канонерская лодка Кореец. Бой завершился “сухой” победой японского флота и он был совсем не таким героическим для России, как описывала почти столетие пропаганда.

Японцы требовали от россиян сдаться, иначе обстреляют порт. Капитаны кораблей нейтральных стран бросились к командиру Варяга Всеволоду Рудневу, мол не хотят попасть под японский огонь и предложили ему выйти в море и принять бой или капитулировать.

Руднев вывел корабли и после почти часовой перестрелки, не причинив вреда японцам, приказал затопить Варяг, а Кореец взорвать. Ради “чести флага” и сохранения лица погибли 33 российских моряка, а остальные на судах других стран вернулись домой, где им неожиданно устроили торжества. За потопление двух собственных кораблей царь лично вручил каждому подарки, а Руднева сделал контр-адмиралом.

После окончания войны уже японцы, которые были заинтересованы в том, чтобы представить победу у Чемульпо как грандиозную, наградили Руднева орденом Восходящего солнца. Что касается крейсера Варяга, то его Япония подняла и включила в состав своего флота под названием Соя.

Поражение россиян в Мукденской битве

Крупнейшая сухопутная битва этой войны — Мукденская, продолжалась с февраля по март 1905 года и также закончилась сокрушительным поражением россиян.

Историки указывают, что россияне преобладали в ней численно и были лучше вооружены: 330 тыс. российских воинов против 270 тыс. японских солдат. Но несмотря на это, битва под Мукденом фактически положила конец любым шансам России на победу в войне на суше. Обе стороны понимали, что поставлено на карту. Россияне тогда столкнулись с революцией у себя дома, а японцы уже были на грани истощения из-за нехватки людей и ресурсов.

Оборонительная линия россиян достигала 145 км в длину. Японцы пытались их окружить с 20 февраля, атакуя с обоих флангов, но понесли массовые потери от пулеметного и артиллерийского огня. И все же армии Японии удалось прорвать российский правый фланг.

Тогда командующий россиянами Алексей Куропаткин приказал перебросить войска на левый фланг. Но переброска немалого количества войск через такой большой фронт вызвала хаос.

Главнокомандующий японскими войсками в Манчжурии Ивао Ояма понимал, что россияне заняты решением логистических проблем, и приказал своим удвоить наступление. Чтобы избежать окружения, Куропаткин был вынужден хаотично отступать, оставляя своих раненых и припасы.

Обе стороны были истощены, и Мукденская битва стала последним сухопутным сражением в войне. Массовое недовольство в России, которому способствовало известие о поражении при Мукдене, поставило страну на грань революции. Также эта битва была одной из крупнейших перед Первой мировой войной, в которой участвовали более полумиллиона человек.

Разгром россиян в Цусимском сражении

Кульминацией российско-японской войны стало морское сражение у острова Цусима 27-28 мая 1905 года. По сути, тогда был почти уничтожен российский Балтийский флот — только десять из 45 российских военных кораблей смогли спастись.

Сначала царь Николай II надеялся, что российский Балтийский флот под командованием адмирала Зиновия Рожественского сможет бросить вызов господству адмирала Того Хейхатиро на море, но вместо этого России был нанесен один из крупнейших разгромов ее флота в истории. За два дня российская эскадра почти перестала существовать.

В целом тогда Россия потеряла около 70% второй Тихоокеанской эскадры флота, среди которых флагман Князь Суворов. Из крупных кораблей были потоплены еще пять броненосцев: Бородино, Император Александр III, Наварин, Ослябя, Сисой Великий. А также один вспомогательный крейсер Урал и четыре крейсера первого ранга: Адмирал Нахимов, Дмитрий Донской, Светлана и Владимир Мономах.

Часть российских кораблей сдалась в плен и позже была введена в состав флота Японской империи. В частности речь идет о броненосце Орел, получившего позже название Iwami и броненосце Император Николай I (Iki); эсминце Бедовый (Satsuki); двух броненосцах Адмирал Сенявин (Minoshima) и Генерал-адмирал Апраксин (Okionoshima).

В Россию вернулись лишь два эсминца — Бравый и Грозный, транспортное судно-док Анадырь и крейсер 2-го ранга Алмаз.

Что интересно, еще за несколько дней до битвы в Цусимском проливе на страницах российских газет восхваляли собственный флот и сообщали, что баталия состоялась и “японцы разбиты”. Так, 26 мая 1905 года Московские ведомости, сославшись на сообщение из Манилы, писали:

— По слухам, циркулирующим здесь, но еще не проверенным, российская и японская эскадры встретились к югу от острова Формозы. Японцы потерпели поражение.

Издание Русское слово сообщило, что между российской и японской эскадрами “произошло у берегов Формозы морское сражение”, и что “японцы разбиты”.

Сокрушительное поражение убедило царскую Россию в том, что дальнейшее сопротивление планам Японии относительно Восточной Азии безнадежно. Это вынудило ее принять мирный договор, заключенный при посредничестве президента США Теодора Рузвельта в Портсмуте. В нем Россия признала Японию “господствующей” силой в Корее и отдала ей Порт-Артур в Китае, южную часть острова Сахалин и Ляодунский полуостров.

Япония вышла из этой войны как первая современная незападная мировая держава и нацелилась на большую имперскую экспансию. В то время как для России катастрофические результаты ее армии в войне стали одной из непосредственных причин революции 1905 года.

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