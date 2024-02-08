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Набрал более 90% голосов. На президентских выборах в Азербайджане побеждает Алиев

Набрал более 90% голосов. На президентских выборах в Азербайджане побеждает Алиев
Фото: Depositphotos

На досрочных президентских выборах в Азербайджане побеждает действующий глава государства Ильхам Алиев.

Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

По данным ЦИК, Алиев набирает 92,05%. На данный момент завершена обработка 93,35% бюллетеней.

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Захид Орудж набирает 2,19% голосов, Фазиль Мустафа — 2%, Гудрят Гасангулиев — 1,76%, Рази Нуруллаев — 0,8%, Эльшад Мусаев — 0,67%, Фуад Алиев — 0,53%.

Часть оппозиционных сил заявила, что не признает итогов выборов.

Ранее в ЦИК сообщили, что явка составила 76,73%, всего проголосовало почти 5 млн избирателей.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Алиева с победой на выборах.

— Поздравляю Ильхама Алиева с переизбранием и желаю дальнейших успехов и плодотворной работы на благо азербайджанского народа. Я ценю взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших государств, — написал он.

В декабре 2023 года Алиев объявил о проведении досрочных выборов президента.

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