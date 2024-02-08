Набрав понад 90% голосів. На президентських виборах в Азербайджані перемагає Алієв

На дострокових президентських виборах в Азербайджані перемагає чинний глава держави Ільхам Алієв.

Про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.

За даними ЦВК, Алієв набирає 92,05% . Наразі завершено опрацювання 93,35% бюлетенів.

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Захід Орудж набирає 2,19% голосів, Фазіль Мустафа – 2%, Гудрят Гасангулієв – 1,76%, Разі Нуруллаєв – 0,8%, Ельшад Мусаєв – 0,67%, Фуад Алієв – 0,53%.

Низка опозиційних сил заявила, що не визнає підсумків виборів.

Раніше у ЦВК повідомили, що явка становила 76,73%, загалом проголосувало майже 5 млн виборців.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Алієва з перемогою на виборах.

– Вітаю Ільхама Алієва з переобранням та бажаю подальших успіхів і плідної роботи на благо азербайджанського народу. Я ціную взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності наших держав, – написав він.

У грудні 2023 року Алієв оголосив про проведення дострокових виборів президента.

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