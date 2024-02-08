Набрав понад 90% голосів. На президентських виборах в Азербайджані перемагає Алієв
На дострокових президентських виборах в Азербайджані перемагає чинний глава держави Ільхам Алієв.
Про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.
За даними ЦВК, Алієв набирає 92,05% . Наразі завершено опрацювання 93,35% бюлетенів.
Захід Орудж набирає 2,19% голосів, Фазіль Мустафа – 2%, Гудрят Гасангулієв – 1,76%, Разі Нуруллаєв – 0,8%, Ельшад Мусаєв – 0,67%, Фуад Алієв – 0,53%.
Низка опозиційних сил заявила, що не визнає підсумків виборів.
Раніше у ЦВК повідомили, що явка становила 76,73%, загалом проголосувало майже 5 млн виборців.
Президент України Володимир Зеленський вже привітав Алієва з перемогою на виборах.
– Вітаю Ільхама Алієва з переобранням та бажаю подальших успіхів і плідної роботи на благо азербайджанського народу. Я ціную взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності наших держав, – написав він.
У грудні 2023 року Алієв оголосив про проведення дострокових виборів президента.