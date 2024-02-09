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Реакция Госдепа США на назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

Реакция Госдепа США на назначение Сырского главнокомандующим ВСУ
Фото: Pixabay

Увольнение Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ и назначение на эту должность Александра Сырского прокомментировали также американские партнеры.

В частности, Вашингтон исходит из того, что это суверенное решение официального Киева, а президент Владимир Зеленский абсолютно правомочен самостоятельно определять, кто будет возглавлять войска в Украине.

С такими словами во время брифинга  выступил заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател.

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— Это суверенное решение правительства Украины, и мы предоставим им возможность высказаться по этому поводу, — подчеркнул он.

Одновременно советник Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заметил, что у Соединенных Штатов отставка Залужного не вызывает тревоги в отношении военно-политической стабильности в Украине.

— Если вопрос заключается в том, что это был какой-то законопроект, что мы имели какое-то право поддержать или не поддержать его, то это не так. Это решение президента Зеленского. От украинского правительства не требовалось, чтобы его согласовывали с нами, — ответил американский чиновник на вопросы СМИ.

Отставка Залужного и назначение Сырского

8 февраля президент Владимир Зеленский внес изменения в руководство Вооруженных сил Украины. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный отправлен в отставку, а на его место назначен генерал-полковник Александр Сырский.

При этом глава государства заметил, что ценит опыт и профессионализм Залужного, поэтому пригласил его и дальше работать в одной команде.

Новый Главком ВСУ Александр Сырский известен со времен АТО/ОСС, а с начала полномасштабного вторжения эффективно руководил обороной Киева, Харькова и Бахмута.

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Реакция Госдепа США на назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

Источник: Суспільне
Валерий Залужный, Госсдеп США, Джон Кірбі
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