Обмен пленными: сегодня освободили 100 защитников, большинство — защитники Азовстали

Обмен пленными сегодня, 8 февраля, стал одним из самых масштабных – 100 украинских защитников, находившихся в плену в России, вернулись домой.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 бойцов теробороны.

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— Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!, — написал украинский гарант.

Состояние военнопленных

По меньшей мере, 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни.

Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

Кто вернулся домой в рамках обмена пленными 8 февраля

Все освобожденные – рядовой и сержантский состав.

84 спасенных воинов защищали Мариуполь, включая 82 легендарных защитников металлургического комбината Азовсталь. Удалось вернуть домой медика, который спасал тяжело раненых воинов в осажденном городе.

Остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

Фото : Офис президента

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