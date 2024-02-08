Александр Сырский — новый главком ВСУ: что о нем известно

8 февраля генерал-полковник Александр Сырский назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины по решению президента Владимира Зеленского.

Что известно о заслуженном военном Александре Сырском, который до сегодняшнего дня командовал Сухопутными войсками ВСУ — читайте на Факты ICTV.

Биография Сырского: образование, карьера и семья

Родился Александр Сырский в 1965 году, сейчас генералу 59 лет.

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В 1996 году окончил с отличием Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), в 2005 году — Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) с золотой медалью.

В 2000-х годах Александр Сырский командовал 72 отдельной механизированной бригадой, базирующейся в Белой Церкви Киевской области, где дослужился до звания генерал-майора.

С 2014 года назначен первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. Там он отвечал, в частности, за сотрудничество с НАТО.

23 августа 2020 года присвоено воинское звание генерал-полковник.

Женат, имеет двух сыновей — Антона и Александра.

Полномасштабная война с Россией

Согласно данным СМИ, незадолго до вторжения армии оккупантов и наступления на Киев Сырский активно готовился к обороне столицы.

Вокруг Киева были возведены два кольца обороны, назначены командующие секторами обороны с полномочиями принятия тактических решений.

В марте 2022 года по решению Сырского была взорвана дамба на реке Ирпень, что привело к затоплению позиций армии РФ, впоследствии это привело к провалу наступления захватчиков.

Харьковское направление

В июле 2022 года руководил операцией на Харьковском направлении, в результате которой российские войска были отодвинуты от города на расстояние, превышающее дальность артиллерийского огня. Это значительно повысило безопасность населения Харькова.

Бахмут

С осени 2022 года руководил обороной Бахмута. Он регулярно подчеркивал, что в этих боях украинская армия обескровила противника, который стремился захватить город всеми средствами.

Награды Сырского

Звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда (5 апреля 2022 года).

Крест боевых заслуг (27 июля 2022).

Орден Богдана Хмельницкого I ст. (11 декабря 2022).

Орден Богдана Хмельницкого II ст. (18 марта 2022).

Орден Богдана Хмельницкого III ст. (14 марта 2015).

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