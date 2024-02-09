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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Реакція Держдепу США на призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

Реакція Держдепу США на призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ
Фото: Pixabay

Звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ та призначення на цю посаду Олександра Сирського прокоментували також американські партнери.

Зокрема, Вашингтон виходить із того, що це суверенне рішення офіційного Києва, а президент Володимир Зеленський абсолютно правоможний самостійно визначати, хто очолюватиме війська в Україні.

З такими словами під час брифінгу виступив заступник представника Держдепартаменту США Ведант Пател.

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– Це суверенне рішення уряду України, і ми надамо йому можливість висловитися з цього приводу, – наголосив він.

Водночас радник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив, що у Сполучених Штатів відставка Залужного не викликає тривоги щодо військово-політичної стабільності в Україні.

— Якщо питання полягає в тому, що це був якийсь законопроєкт, ми мали якесь право підтримати чи не підтримати його, то це не так. Це рішення президента Зеленського. Українському уряду не потрібно  його погоджувати з нами, – відповів американський чиновник на запитання ЗМІ.

Відставка Залужного та призначення Сирського

8 лютого президент Володимир Зеленський вніс зміни до керівництва Збройних Сил України. Так, головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного відправлено у відставку, а на його місце призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Водночас глава держави зауважив, що цінує досвід та професіоналізм Залужного, тому запросив його і надалі працювати в одній команді.

Новий Головком ЗСУ Олександр Сирський відомий з часів АТО/ОСС, а з початку повномасштабного вторгнення ефективно керував обороною Києва, Харкова та Бахмута.

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Реакція Держдепу США на призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

Джерело: Суспільне
Валерій Залужний, Держдеп США, Джон Кірбі
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