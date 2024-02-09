В ООН призвали Россию прекратить насильственную депортацию украинских детей

Комитет ООН по правам ребенка, состоящий из 18 независимых экспертов, призвал Россию прекратить насильственную депортацию детей из Украины и обеспечить возвращение тех, кого уже вывезли.

ООН о депортации детей в РФ: есть доказательства

В докладе отмечается, что у них есть доказательства насильственного перемещения по меньшей мере 20 тыс. детей из Украины в Россию, несмотря на то, что страна-агрессор это отрицает.

Есть также подтверждение, “что детей лишают украинского гражданства с нарушением их прав”.

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— Мы не можем определить количество этих детей, но мы знаем, что их много, и мы можем подтвердить это фактическими мерами, которые Россия приняла для упрощения процедур приобретения российского гражданства и устройства украинских детей в российские семьи, — отмечает заместитель председателя комитета Браги Гудбрандссон.

Таким образом, как говорят эксперты комитета ООН, Россия пытается стереть культурную и национальную идентичность Украины.

Поэтому требуют от РФ предоставить информацию о точном количестве детей, которых вывезли из Украины, где они находятся и обеспечить их быстрое возвращение домой.

Комитет также заявил, что получил тревожные сообщения о сексуальном насилии, произвольных задержаниях, жестоком обращении и пытках детей российскими властями на оккупированных территориях Украины.

Сколько депортированных детей удалось вернуть в Украину

По состоянию на конец января возвращено 388 детей, депортированных в Россию.

Около 4 тыс. украинских приемных детей оказались на временно оккупированных территориях или же были насильно депортированы на территорию РФ. Условия проживания и их дальнейшее перемещение пока невозможно отследить.

Источник : Голос Америки

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