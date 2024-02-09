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Валентина Летяк, редакторка стрічки

В ООН закликали Росію припинити насильницьку депортацію українських дітей

В ООН закликали Росію припинити насильницьку депортацію українських дітей
Фото: Факти ICTV

Комітет ООН із прав дитини, до сладу якого входять 18 незалежних експертів, закликав Росію припинити насильницьку депортацію дітей з України та забезпечити повернення тих, кого вже вивезли.

ООН про депортацію дітей до РФ: є докази

У доповіді наголошується, що у них є докази насильницького переміщення щонайменше 20 тис. дітей з України до Росії, попри те, що країна-агресор це заперечує.

Є також підтвердження, “що дітей позбавляють українського громадянства з порушенням їхніх прав”.

Зараз дивляться

– Ми не можемо визначити кількість цих дітей, але знаємо, що їх багато, і ми можемо підтвердити це фактичними заходами, які Росія вжила для спрощення процедур набуття російського громадянства та влаштування українських дітей у російські сім’ї, – зауважує заступник голови комітету Брагі Гудбрандссон.

Таким чином, як кажуть експерти комітету ООН, Росія намагається стерти культурну та національну ідентичність України.

Тому вимагають від РФ надати інформацію про точну кількість дітей, яких вивезли з України, де вони перебувають і забезпечити їхнє швидке повернення додому.

Комітет також заявив, що отримав тривожні повідомлення про сексуальне насильство, свавільні затримання, жорстоке поводження і катування дітей російською владою на окупованій території України.

Скільки депортованих дітей вдалося повернути в Україну

Станом на кінець січня повернено 388 дітей, депортованих до Росії.

Близько 4 тис. українських прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованих територіях або ж були насильно депортовані на територію РФ. Умови проживання та їхнє подальше переміщення наразі неможливо відстежити.

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Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Депортація, ООН, Російська агресія, Росія
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