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Юлия Захарченко, редактор ленты

Российскую экономику ждут тяжелые времена — МВФ

обвал рубля, рубль долар
Фото: Depositphotos

Военную экономику России ждут тяжелые времена из-за оттока людей и недостатка технологий, несмотря на то, что расходы Москвы стимулируют экономический рост.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в комментарии иностранным журналистам.

Военная экономика России

По ее словам, экономика России резко восстановилась после спада в 2022 году, но рост в значительной степени зависит от финансируемого государством производства оружия и боеприпасов. В то же время РФ маскирует проблемы, которые препятствуют улучшению уровня жизни россиян.

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Георгиева отметила, что прогноз МВФ по 2,6% валового внутреннего продукта (ВВП) для России в этом году является признаком того, что государство-агрессор, которое создало значительные резервы в течение многих лет фискальной дисциплины, инвестировало в военную экономику.

— Примерно так выглядел Советский Союз — высокий уровень производства, низкий уровень потребления, — обратила внимание директор МВФ.

В то же время Кристалина Георгиева отметила, что экономика России выросла на 3,6% в 2023 году после пересмотренного сокращения на 1,2% в 2022 году.

Российские экономисты обращают внимание на низкое качество экономического роста, указывая на то, что ракеты и снаряды могут способствовать повышению ВВП, но приносят ограниченную пользу населению.

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Источник: US News & World Report

Война в Украине, Военная техника, ВВП, економіка Росії
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