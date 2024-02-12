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Орбан предлагает превратить Украину в буферную зону между РФ и Западом

Орбан предлагает превратить Украину в буферную зону между РФ и Западом
Фото: Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что для Украины лучшим вариантом будет выступить в качестве буферной зоны между Россией и Западом, поскольку Москва никогда не смирится с членством Украины в ЕС и НАТО.

Об этом Орбан заявил во время дискуссии European Voices с канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

По словам венгерского премьера, для Украины лучше быть буферной зоной, но с гарантиями безопасности.

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— Нравится вам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина на карте находится там, где она есть. Лучшей перспективой было бы, чтобы это была буферная зона между Россией и Западом – с гарантиями безопасности, конечно. Если это не удастся, Украина потеряет свою землю. Русские будут уничтожать Украину снова и снова, снова и снова, — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что Россия никогда не примет у себя на пороге такого члена ЕС и НАТО как Украина.

Он также заявил, что Украину и Грузию можно было бы принять в состав Евросоюза и НАТО в 2008 году. Но этот шанс упустили. По словам Виктора Орбана, с того момента Россия окрепла и теперь не позволит Украине стать членом ЕС и НАТО.

— В 2008 году нам не удалось успешно завершить переговоры о вступлении Украины и Грузии, тем самым потеряв перспективы Украины как будущего члена Европейского союза и НАТО, — сказал венгерский премьер.

Орбан также не согласен с утверждением, что Украина защищает Европу. По его словам, большинство стран Европы уже являются членами НАТО, а НАТО намного сильнее России. А еще Виктор Орбан не видит никакой опасности нападения России на члена НАТО.

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Ранее министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак заявил, что Виктор Орбан — это троянский конь, который разрушает европейское единство и защищает российские интересы.

Война в Украине, Віктор Орбан, Венгрия
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