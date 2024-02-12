Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Биография
Боевой генерал: что известно об Александре Павлюке, возглавившем Сухопутные войска ВСУ
В Германии из-за национальности убили баскетболиста юношеской сборной Украины
Блокада границы с Польшей: фермеры высыпали украинское зерно на трассу
Срочно
Взрывы в Киеве 11 февраля: в КГВА сообщили подробности ночной атаки дронов
Мир
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Шольц призвал Европу перейти к полномасштабному производству вооружений

Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обратился к европейским партнерам с призывом “перейти от производства вооружений к крупномасштабному производству”.

Об этом немецкий политик заявил после интервью российского диктатора Владимира Путина, которое он дал американскому ведущему Такеру Карлсону.

Об этом сообщает немецкое издание Stern.

Сейчас смотрят

— Имперские амбиции, открыто выраженные Путиным, несут угрозу всему европейскому устройству и порядку мира. Какой бы суровой ни была реальность, мы живем не в мирное время. Поэтому если вы хотите мира,  вы должны успешно сдерживать возможных агрессоров, — обратился Шольц к своим коллегам.

Читайте также
Слова Путина в интервью о причинах войны в Украине являются абсурдными – Шольц
Олаф Шольц

Он также добавил, что именно сейчас в Украине решается, есть ли будущее у мирной Европы.

— Россия должна потерпеть неудачу в своей попытке силой аннексировать соседнее государство, — подчеркнул Шольц.

Напомним, потенциал России по производству военной техники на фоне прямых боевых действий в Украине значительно увеличился, поэтому она способна напасть на страну или сразу несколько стран НАТО в течение трех-пяти лет.

Такого мнения придерживается министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, ссылаясь на данные разведки.

Читайте также
Каждый может увеличить свой вклад: Шольц призвал страны ЕС усилить поддержку Украины
Олаф Шольц

ЕС, Зброя, Олаф Шольц
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ситуация на фронте осложнится, если Запад не нарастит поставки оружия – Данилов
Олексій Данілов
Слова Путина в интервью о причинах войны в Украине являются абсурдными – Шольц
Олаф Шольц
Если армия РФ будет стоять на границе Европы, мы будем иметь еще большие проблемы — Боррель
Жозеп Боррель
Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон
Шольц призвал Европу перейти к полномасштабному производству вооружений
Шольц объяснил, какие последствия будет иметь победа РФ в войне
Шольц призвал Европу перейти к полномасштабному производству вооружений
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Шольц призвал Европу перейти к полномасштабному производству вооружений
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Шольц призвал Европу перейти к полномасштабному производству вооружений
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Шольц призвал Европу перейти к полномасштабному производству вооружений
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Шольц призвал Европу перейти к полномасштабному производству вооружений
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь