Шольц призвал Европу перейти к полномасштабному производству вооружений

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обратился к европейским партнерам с призывом “перейти от производства вооружений к крупномасштабному производству”.

Об этом немецкий политик заявил после интервью российского диктатора Владимира Путина, которое он дал американскому ведущему Такеру Карлсону.

Об этом сообщает немецкое издание Stern.

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— Имперские амбиции, открыто выраженные Путиным, несут угрозу всему европейскому устройству и порядку мира. Какой бы суровой ни была реальность, мы живем не в мирное время. Поэтому если вы хотите мира, вы должны успешно сдерживать возможных агрессоров, — обратился Шольц к своим коллегам.

Он также добавил, что именно сейчас в Украине решается, есть ли будущее у мирной Европы.

— Россия должна потерпеть неудачу в своей попытке силой аннексировать соседнее государство, — подчеркнул Шольц.

Напомним, потенциал России по производству военной техники на фоне прямых боевых действий в Украине значительно увеличился, поэтому она способна напасть на страну или сразу несколько стран НАТО в течение трех-пяти лет.

Такого мнения придерживается министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, ссылаясь на данные разведки.

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