Крым — не бутерброд с колбасой: что говорил Навальный об Украине

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что российский политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе.

За свою политическую карьеру он неоднократно высказывался о Крыме и войне в Украине.

Одним из его скандальных высказываний стало: Крым — не бутерброд.

Сейчас смотрят

Сравнивая оккупированный россиянами украинский полуостров с бутербродом с колбасой, Навальный получил дурную славу.

Почему Навальный — бутерброд

Через несколько месяцев после оккупации россиянами Крыма, в 2014 году в интервью радиостанции Эхо Москвы у Алексея Навального спросили: чей Крым?

На что российский политик ответил:

— Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?

Это высказывание возмутило многих людей, ведь сравнение оккупированного полуострова с едой обесценивало сложность вопроса Крыма и игнорировало права украинцев.

Впоследствии Навальный признал, что метафора Крым — не бутерброд была неудачной, но она до сих пор используется его критиками, чтобы осветить его якобы пренебрежительное отношение к аннексии Крыма.

Высказывания Навального о войне в Украине

Во время интервью Голосу Америки Навальный вспомнил Будапештский меморандум и Большой договор о дружбе между Россией и Украиной, нарушение которых стало “абсолютно вредным для России”. По его словам, это нанесло вред и “русскому миру”, который защищает президент России Владимир Путин, поскольку после аннексии Крыма Россия нашла врага в лице населения 40-миллионной страны.

А после 24 февраля 2022 года, когда Россия развязала против Украины полномасштабную войну, Навальный сказал:

– Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под бессмысленными предлогами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус “народной”, стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах.

– Добровольцев для этой войны почти нет, поэтому путинская армия опирается на заключенных и принудительно мобилизованных, – добавил политик.

Что известно о смерти Навального

Как сообщают в Федеральной службе исполнения наказаний, 16 февраля в исправительной колонии №3 “осужденному Алексею Навальному стало плохо после прогулки. Почти сразу он потерял сознание”.

В УФСИН РФ по Ямало-Ненецкому округу утверждают, что “немедленно прибыли медицинские работники учреждения, вызвали скорую медицинскую помощь”.

Навального пытались реанимировать, но тщетно. Он умер, а причины его смерти сейчас выясняют.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.