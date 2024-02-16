Крим – не бутерброд з ковбасою: що говорив Навальний про Україну

У пʼятницю, 16 лютого, стало відомо, що російський політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

За свою політичну кар’єру він неодноразово висловлювався про Крим та війну в Україні.

Одним з його скандальних висловлювань стало: Крим – не бутерброд.

Зараз дивляться

Порівнюючи окупований росіянами український півострів з бутербродом із ковбасою, Навальний зазнав дурної слави.

Чому Навальний – бутерброд

За декілька місяців після окупації росіянами Криму, у 2014 році в інтерв’ю радіостанції Эхо Москвы у Олексія Навального запитали: чий Крим?

На що російський політик відповів:

– Крим ‒ це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?

Цей вислів обурив багатьох людей, адже порівняння окупованого півострова з їжею знецінювало складність питання Криму та ігнорувало права українців.

Згодом Навальний визнав, що метафора Крим – не бутерброд була невдалою, але вона й досі використовується його критиками, щоб висвітлити його нібито зневажливе ставлення до анексії Криму.

Висловлювання Навального про війну в Україні

Під час інтервʼю Голосу Америки Навальний згадав Будапештський меморандум та Великий договір про дружбу між Росією та Україною, порушення яких стало “абсолютно шкідливим для Росії”. За його словами, це завдало шкоди й “русскому міру”, який захищає президент Росії Володимир Путін, оскільки після анексії Криму Росія знайшла ворога в особі населення 40-мільйонної країни.

А після 24 лютого 2022 року, коли Росія розв’язала проти України повномасштабну війну, Навальний сказав:

– Президент Путін розв’язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами. Він відчайдушно намагається надати цій війні статусу “народної”, прагнучи зробити своїми спільниками всіх громадян Росії, проте його спроби зазнають краху.

– Добровольців для цієї війни майже немає, тому путінська армія спирається на ув’язнених та примусово мобілізованих, – додав політик.

Що відомо про смерть Навального

Як повідомляють у Федеральній службі виконання покарань, 16 лютого у виправній колонії №3 “засудженому Олексію Навальному стало зле після прогулянки. Майже відразу він знепритомнів”.

В УФСВП РФ по Ямало-Ненецькому округу стверджують, що “негайно прибули медичні працівники установи, викликали швидку медичну допомогу”.

Навального намагалися реанімувати, втім, марно. Він помер, а причини його смерті нині зʼясовують.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.