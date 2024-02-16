Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі
Олексій Навальний помер у колонії
Вибухи у Львові: троє постраждалих, є влучання в обʼєкт інфраструктури
Вибухи в Києві 15 лютого: у КМВА повідомляють про знищення всіх ракет
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Крим – не бутерброд з ковбасою: що говорив Навальний про Україну

Навальний бутерброд
Фото: Факти ICTV

У пʼятницю, 16 лютого, стало відомо, що російський політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

За свою політичну кар’єру він неодноразово висловлювався про Крим та війну в Україні.

Одним з його скандальних висловлювань стало: Крим – не бутерброд.

Зараз дивляться

Порівнюючи окупований росіянами український півострів з бутербродом із ковбасою, Навальний зазнав дурної слави. 

Чому Навальний – бутерброд 

За декілька місяців після окупації росіянами Криму, у 2014 році в інтерв’ю радіостанції Эхо Москвы у Олексія Навального запитали: чий Крим?

 На що російський політик відповів:

Крим ‒ це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?

Цей вислів обурив багатьох людей, адже порівняння окупованого півострова з їжею знецінювало складність питання Криму та ігнорувало права українців.

Згодом Навальний визнав, що метафора Крим – не бутерброд була невдалою, але вона й досі використовується його критиками, щоб висвітлити його нібито зневажливе ставлення до анексії Криму.

Висловлювання Навального про війну в Україні

Під час інтервʼю Голосу Америки Навальний згадав Будапештський меморандум та Великий договір про дружбу між Росією та Україною, порушення яких стало “абсолютно шкідливим для Росії”. За його словами, це завдало шкоди й “русскому міру”, який захищає президент Росії Володимир Путін, оскільки після анексії Криму Росія знайшла ворога в особі населення 40-мільйонної країни.

А після 24 лютого 2022 року, коли Росія розв’язала проти України повномасштабну війну, Навальний сказав:

– Президент Путін розв’язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами. Він відчайдушно намагається надати цій війні статусу “народної”, прагнучи зробити своїми спільниками всіх громадян Росії, проте його спроби зазнають краху.

– Добровольців для цієї війни майже немає, тому путінська армія спирається на ув’язнених та примусово мобілізованих, – додав політик.

Що відомо про смерть Навального

Як повідомляють у Федеральній службі виконання покарань, 16 лютого у виправній колонії №3 “засудженому Олексію Навальному стало зле після прогулянки. Майже відразу він знепритомнів”.

В УФСВП РФ по Ямало-Ненецькому округу стверджують, що “негайно прибули медичні працівники установи, викликали швидку медичну допомогу”.

Навального намагалися реанімувати, втім, марно. Він помер, а причини його смерті нині зʼясовують.

Читайте також
Олексій Навальний: що відомо про російського політика та його ставлення до України
Олексій Навальний

Крим, Олексій Навальний, Смерть
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дальність стрільби до 2 600 км: що відомо про крилаті ракети Калібр
Крилата ракета Калібр
Відхід з позиції Зеніт в Авдіївці, угода з Німеччиною і смерть Навального: головні новини 16 лютого
Крим – не бутерброд з ковбасою: що говорив Навальний про Україну
Загадкова смерть Навального: все, що відомо, реакція дружини та росіян
Навальний в СІЗО
Час покласти край наївності: Кулеба про смерть Навального
Дмитро Кулеба
Олексій Навальний: що відомо про російського політика та його ставлення до України
Олексій Навальний

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь