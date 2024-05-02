Страны-члены Организации Североатлантического договора глубоко обеспокоены недавними злонамеренными действиями, за которые они возлагают ответственность на Россию.

Как говорится в заявлении НАТО, злонамеренные действия коснулись Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Великобритании.

Заявление НАТО об усилении гибридных действий РФ

— Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в частности на территории блока и через марионеток, — заявили в НАТО.

Отмечается, что это включает диверсии, насилие, кибер- и электронные вмешательства, кампании по дезинформации и другие гибридные операции. Члены НАТО выразили глубокую обеспокоенность гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности блока.

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В заявлении говорится, что НАТО будет действовать индивидуально и коллективно в ответ на это и продолжать тесно координировать свои действия.

Также они осудили поведение России и призвали ее выполнять свои международные обязательства так же, как члены НАТО выполняют свои. Отмечается, что действия России не остановят членов блока от продолжения поддержки Украины.

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