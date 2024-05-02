В Тбилиси медики госпитализировали восемь пострадавших участников акции протеста против закона об “иноагентах”.

Об этом сообщает издание Эхо Кавказа.

Протесты в Грузии

Вечером 1 мая к зданию парламента Грузии пришли тысячи человек, требуя отозвать закон об “иноагентах”, аналог российского.

Силовики возле служебных входов в здание для разгона людей задействовали водометы и слезоточивый газ. Также сообщалось об использования резиновых пуль в отношении демонстрантов, хотя МВД Грузии это отрицает.

Пострадавшие участники протестов в Тбилиси

Министерство охраны здоровья Грузии сообщило, что у пострадавших зафиксированы повреждения разного типа, в том числе ранения лица, головы и разных частей тела, а также интоксикация и осложнения дыхательных путей.

Одного пострадавшего уже выписали, еще семь человек остаются на лечении. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Возле здания парламента дежурят 20 бригад скорой помощи.

Отмечается, что на месте медики оказали помощь десяткам демонстрантов, а также одному сотруднику Министерства внутренних дел Грузии. Основные симптомы пострадавших: головные боли и жжение в глазах.

Красный уровень безопасности

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили с 23:00 часов 1 мая ввел усиленные меры безопасности, в связи с нападением на здание законодательного органа.

В заявлении пресс-службы отмечается, что “красный уровень” безопасности объявлен в связи с нападением на парламент, ведь это создает опасность для жизни и здоровья находящихся внутри.

— Во время его (красного уровня) действия все лица обязаны покинуть здание парламента. Исключение допускается для лиц, которые будут определены главой администрации парламента для предотвращения угроз. Целью этого введения является защита жизни и здоровья лиц, находящихся во дворце парламента, – говорится в сообщении.

Как долго продлится данная мера, не указывается. До этого в здании парламента действовал “желтый уровень” безопасности — тогда журналистам онлайн-СМИ отказали в допуске в здание.

Обращение президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о своей поддержке митингующих, однако призвала не штурмовать здание парламента.

По ее словам, за народным протестом, который демонстрирует решимость народа Грузии, наблюдает весь мир.

— Это самая большая сила для нас, чтобы выиграть ту длительную борьбу, после которой Грузия никогда не будет Россией! — сказала Саломе Зурабишвили.

Протесты в Тбилиси

В апреле парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект о прозрачности иностранного влияния. Документ вводит статус “иностранных агентов”, которые финансируются и контролируются иностранными организациями. Такой закон есть в России.

30 апреля перед вторым чтением тысячи грузин вышли на протесты в центр Тбилиси. Тогда произошли столкновения с полицией. Однако парламентарии не отказались от голосования во втором чтении.

Остается еще последнее третье чтение — тогда документ станет законом.

