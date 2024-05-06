Литва присоединится к поставке необходимых систем противовоздушной обороны Украине.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, во время которой уделили внимание ситуации в Украине и предстоящему Саммиту мира в Швейцарии.

Литва предоставит ПВО Украине

Гитанас Науседа поблагодарил Германию за решение предоставить Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и отметил, что Литва присоединится к усилению ПВО необходимыми системами.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пригласил Гинатаса Науседу на Саммит мира в Швейцарии.

В то же время президент Литвы подтвердил присутствие и заявил о готовности способствовать участию других государств.

По словам Владимира Зеленского, они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, работу над двусторонним соглашением по безопасности и определили возможные даты подписания, а также поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вашингтоне.

