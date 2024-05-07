Семь государств ЕС будут представлены на “инаугурации” Путина, среди которых Франция

Германия и большинство стран Европейского Союза готовы игнорировать так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина. Но Франция и несколько других стран будут представлены на церемонии.

Какие страны будут на “инаугурации” Путина

По информации издания Reuters со ссылкой на неназванного европейского дипломата, 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать инаугурацию российского диктатора, но другие семь стран пришлют своих представителей.

В частности, Франция будет представлена послом в России, сообщили в дипломатическом источнике в Париже.

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Там отмечают, что Франция осуждала репрессивные условия, в которых состоялись выборы, а также организацию псевдовыборов на оккупированных Россией территориях Украины, которые Париж считает нарушением международного права и Устава ООН.

Представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что против присутствия представителей ЕС на так называемой инаугурации диктатора Путина.

В то же время Министерство иностранных дел Украины не видит оснований, чтобы признавать российского диктатора Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ.

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