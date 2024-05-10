Российские диверсии распространяются по Европе: как ГРУ пытается сорвать поддержку Украины

В европейских странах обеспокоены увеличением количества разнообразных диверсий, случаев шпионажа и запугиваний, спланированных Россией. Цель актов саботажа — проверить на прочность поддержку Украины в Евросоюзе.

Об этом пишет Bloomberg.

За серией скоординированных инцидентов по всему европейскому континенту, скорее всего, стоит рука российской военной разведки, известной как ГРУ, говорят европейские чиновники.

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Наглость действий, санкционированных Кремлем, спустя годы после попытки отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также убийства бывшего чеченского полевого командира в Тиргартене в Берлине говорит о том, что Москву больше не волнует, поймают ли ее на подобных преступлениях.

Акты саботажа по всей Европе

В пятницу в Лондоне перед судом предстанет британец, обвиняемый в совершении поджога склада в Восточном Лондоне. Этот склад связан с поставками в Украину. В ответ на этот инцидент Великобритания выслала одного из ведущих российских дипломатов в рамках борьбы с российскими шпионами.

В Польше прокуроры арестовали человека, которого они обвинили в сборе информации об аэропорте, куда прибывают чиновники, направляющиеся в Украину и обратно. Этот человек может быть звеном в российском плане по убийству президента Владимира Зеленского.

В Эстонии российские спецслужбы за небольшие деньги завербовали молодых людей с криминальным прошлым, которые в феврале этого года повредили автомобили министра внутренних дел страны Лаури Ляэнеметса, а также редактора портала Delfi Андрея Шумакова. Тогда полиция задержала подозреваемых: ими оказались как граждане Эстонии, так и граждане РФ и лица с двойным гражданством.

В прошлом месяце Германия арестовала двух человек по подозрению в планировании возможных диверсий против военных и промышленных объектов, включая объекты США. Например, военная база США в Графенвере, где украинские солдаты тренируются на танках Abrams.

Сотрудники внутренней разведки Германии говорят, что российские спецслужбы пытаются завербовать проживающих в стране российско-немецких граждан.

— Россия годами посылала эскадроны смерти в Европу — в Берлин, Лондон, Солсбери, но также и в другие места. У нас был завербованный Россией террорист, который пытался совершить террористический акт в Польше пару месяцев назад, и я уверен, что они пытаются сделать это и в других странах, — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

А вот в Кремле все обвинения, как всегда, отвергают, говоря, что они “полностью необоснованны”.

Цель российских диверсий

Европейские чиновники отмечают, что по своей агрессивности, методам и масштабам российские спецоперации несут новую угрозу на континенте. А общей чертой является то, что спецслужбы РФ вербуют местных жителей. Есть большая вероятность того, что такая стратегия была одобрена на самом высоком уровне в Москве.

По словам другого чиновника, у России есть целенаправленная стратегия саботажа помощи Украине по всей Европе.

Тейя Тийликайнен, директор Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам, видит за всем этим стремление России усилить роль авторитарного режима, а также подготовку к эскалации конфликта с Западом.

РФ вербует жителей стран Балтии

Глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон рассказал, что в начале этого года Эстония арестовала около десятка человек, подозреваемых в работе на российскую разведку.

На этой неделе разведывательная служба Литвы предупредила, что Россия пытается завербовать жителей стран Балтии для совершения провокаций или нападений.

В ведомстве рассказали, что зачастую российские спецслужбы вербуют людей через социальные платформы. Там размещают объявления о поиске людей, готовых шпионить за вознаграждение, фотографировать инфраструктуру военных объектов стратегического значения, собирать данные о лицах и совершать акты саботажа или вандализма.

В Румынии опасаются шпионов под видом беженцев

Перед российской разведкой очень уязвимы жители стран с коммунистическим прошлым, поскольку там активно потребляют российские СМИ и она наиболее подвержены антиукраинской и антиевропейской пропаганде.

Высший совет обороны Румынии в своем докладе предупредил о возможном проникновении российских шпионов под видом украинских беженцев или даже о возможных диверсиях, связанных с военными поставками в Украину.

С начала полномасштабной войны на Румынию участились кибератаки, в частности на некоторые ключевые институты и политиков. Так, хакерам удалось похитить идентификационные данные премьер-министра Марчела Чолаку, из-за чего ему потом пришлось сменить удостоверение личности.

Источник : Bloomberg

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