Обвал дома в Белгороде 12 мая: видео, версии и все, что известно

Взрывы в Белгороде 12 мая завершились разрушением многоэтажки.

Обвал дома в Белгороде 12 мая: что известно

После взрывов в Белгороде 12 мая полностью обрушился один из восьми подъездов десятиэтажки.

На этот момент прямо посреди дома виднеется дыра.

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Пока спасатели искали под завалами людей из 40 разрушенных квартир, на них частично обрушилась крыша.

По предварительной информации, пострадали 19 человек, в том числе двое детей.

Их всех каретами скорой помощи отвезли в медучреждения Белгорода.

Шестерых уже отпустили – продолжать лечение на дому.

К спасательной операции привлечены тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы.

Продолжается поквартирный обход, жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.

Момент обвала дома в Белгороде: видео

Взрыв и момент обрушения дома в Белгороде 12 мая попали на видео.

На обнародованных кадрах видно, как конструкции дома летят вниз и все вокруг окутывает дымом.

Обвал дома в Белгороде: заявление губернатора

Поскольку чрезвычайное событие совпало с объявленной в области воздушной тревогой, губернатор Вячеслав Гладков поспешил обвинить в обвале дома в Белгороде украинскую сторону.

Однако, отмечают в издании NEXTA live, когда накануне обрушилось общежитие в республике Коми, там почему-то искать “украинский след” постеснялись.

Обвал дома в Белгороде: заявление Минобороны РФ

Минобороны РФ, которое обычно умалчивает информацию о прилетах и отчитывается лишь об “успешных отражениях атак”, прокомментировало обвал дома в Белгороде менее чем через час.

Там утверждают, что во время тревоги их противовоздушная оборона уничтожила:

шесть ракет Точка-У;

четыре реактивных снаряда из РСЗО Вампир;

два реактивных снаряда из РСЗО Ольха.

“Фрагменты” одной из “сбитых” ракет из тактического ракетного комплекса Точка-У, утверждают в российском оборонном ведомстве, якобы повредили жилой дом в Белгороде.

К слову, такое “объяснение” не смог не прокомментировать автор Telegram-канала Николаевский Ванек.

В частности, его интересует, могут ли в Минобороны РФ продемонстрировать обломки ракеты Точки-У, которая “в результате сбития” магическим образом оказалась под землей одного из белгородских домов и так сдетонировала, что снесла весь подъезд.

Обвал дома в Белгороде: объяснение эксперта

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко также удивляется, каким образом “обломки” неудачно уничтоженной ракеты могли обрушить секцию дома.

– Обломки ракеты не смогли бы пробить все этажи многоэтажки и взорваться на первом этаже. А детонация отчетливо видна на первых этажах. Мощность взрыва была не менее полутонны, – объясняет Александр Коваленко.

Это могла сделать, продолжает Коваленко, только бомба, например, бетонобойная БетАБ-500, которые россияне сейчас так же часто применяют, как осколочно-фугасные ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

К тому же сейчас, говорит эксперт, когда российские оккупационные войска имитируют “эпическое” наступление на пограничье Харьковщины, интенсивность применения ОФАБ-500 с УМПК увеличилась в разы.

По убеждению эксперта, все указывает именно на схождение дефективной БетАБ-500 с Су-34, что уже неоднократно случалось в Белгороде, но без столь масштабных разрушений с трагическими последствиями.

Кроме того, добавляет Александр Коваленко, на видео не фиксируется пролет реактивного снаряда по диагонали с учетом траектории полета.

Поэтому можно заключить, что это могло быть свободное, вертикальное падение бомбы, в которой не раскрылся УМПК.

В свою очередь, заключает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, “прогресс” хотя бы в том, началось опровержение версии целенаправленного удара по дому украинской стороной.

Регрессия в том, что это все равно ложь, говорит Александр Коваленко.

Обвал дома в Белгороде: что говорят в ЦПД при СНБО

Руководителю Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрею Коваленко похоже на то, что дом в Белгороде взорвали.

– На видео с камер не видно охваченных огнем объектов. Соответственно, все обвинения россиян в обстреле Сил обороны на данный момент не соответствуют действительности, – отмечает Андрей Коваленко.

Руководитель ЦПД при СНБО полагает, что обвал дома в Белгороде походит на провокацию России для раздувания ситуации, чтобы оправдать дальнейшие удары по жилым домам украинских городов.

Также, добавляет Андрей Коваленко, это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас интерпретирует как обстрел дома для собственных интересов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 809-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Вячеслав Гладков, Минобороны РФ, Андрей Коваленко, Александр Коваленко

Фото: Вячеслав Гладков

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