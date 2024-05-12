Обвал будинку в Бєлгороді 12 травня: відео, версії та все, що відомо

Вибухи в Бєлгороді 12 травня завершилися руйнуванням багатоповерхівки.

Обвал будинку в Бєлгороді 12 травня: що відомо

Після вибухів у Бєлгороді 12 травня повністю обвалився один із восьми під’їздів десятиповерхівки.

На цю мить просто посеред будинку видніється дірка.

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Поки рятувальники шукали під завалами людей із 40 зруйнованих квартир, на них частково обвалився дах.

За попередньою інформацією, постраждали 19 осіб, зокрема двоє дітей.

Їх усіх каретами швидкої допомоги повезли до медзакладів Бєлгорода.

Шістьох уже відпустили – продовжувати лікування вдома.

До рятувальної операції залучено важку техніку, екскаватори, бульдозери, крани-маніпулятори.

Триває поквартирний обхід, мешканців будинку евакуюють до пунктів тимчасового розміщення.

Момент обвалу будинку в Бєлгороді: відео

Вибух та момент обвалу будинку в Бєлгороді 12 травня потрапив на відео.

На оприлюднених кадрах видно, як конструкції будинку летять донизу і все довкола огортає димом.

Обвал будинку в Бєлгороді: заява губернатора

Оскільки надзвичайна подія збіглася в часі з оголошеною в області повітряною тривогою, губернатор В’ячеслав Гладков поспішив звинуватити в обвалі будинку в Бєлгороді українську сторону.

Однак, зауважують у виданні NEXTA live, коли напередодні обвалився гуртожиток у республіці Комі, там чомусь шукати “український слід” посоромилися.

Обвал будинку в Бєлгороді: заява Міноборони РФ

Міноборони РФ, яке зазвичай замовчує інформацію про прильоти та звітує лише про “успішні відбиття атак”, прокоментувало обвал будинку в Бєлгороді менш ніж за годину.

Там стверджують, що під час тривоги їхня протиповітряна оборона знищила:

шість ракет Точка-У;

чотири реактивні снаряди із РСЗВ Вампір;

два реактивні снаряди із РСЗВ Вільха.

“Фрагменти” однієї зі “збитих” ракет із тактичного ракетного комплексу Точка-У, переконують у російському оборонному відомстві, начебто пошкодили житловий будинок у Бєлгороді.

До слова, таке “пояснення” не зміг не прокоментувати автор Telegram-каналу Миколаївський Ваньок.

Зокрема, його цікавить, чи можуть у Міноборони РФ продемонструвати уламки ракети Точки-У, яка “унаслідок збиття” магічним чином опинилася під землею одного з бєлгородських будинків і так здетонувала, що знесла весь під’їзд.

Обвал будинку в Бєлгороді: пояснення експерта

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко теж дивується, як “уламки” невдало знищеної ракети могли обвалити секцію будинку.

– Уламки ракети не змогли б пробити всі поверхи багатоповерхівки й вибухнути на першому поверсі. А детонацію чітко видно на перших поверхах. Потужність вибуху була не менш ніж пів тонни, – пояснює Олександр Коваленко.

Це могла зробити, продовжує Коваленко, тільки бомба, наприклад, бетонобійна БетАБ-500, які росіяни зараз так само часто застосовують, як осколково-фугасні ОФАБ-500 із універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).

До того ж саме зараз, каже експерт, коли російські окупаційні війська імітують “епічний” наступ на прикордонні Харківщини, інтенсивність застосування ОФАБ-500 з УМПК збільшилась у рази.

На переконання експерта, наразі все вказує саме на сходження дефективної БетАБ-500 із Су-34, що вже неодноразово траплялося у Бєлгороді, але без настільки масштабних руйнувань із трагічними наслідками.

До того ж, додає Олександр Коваленко, на відео не фіксується проліт реактивного снаряда по діагоналі з урахуванням траєкторії польоту.

Тому можна зробити висновок, що це могло бути вільне, вертикальне падіння бомби, у якої не розкрився УМПК.

Натомість, підсумовує військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, “прогрес” є хоча б у тому, що почалося спростування версії цілеспрямованого удару по будинку українською стороною.

Регресія ж у тому, що це все одно брехня, каже Олександр Коваленко.

Обвал будинку в Бєлгороді: що кажуть у ЦПД при РНБО

Керівнику Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрію Коваленку схоже на те, що будинок у Бєлгороді підірвали.

– На відео з камер не видно охоплених вогнем об’єктів. Відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Сил оборони наразі не відповідають дійсності, – зазначає Андрій Коваленко.

Керівнику ЦПД при РНБО обвал будинку в Бєлгороді скидається на провокацію Росії задля роздмухування ситуації, щоб виправдати подальші удари по житлових будинках українських міст.

Також, додає Андрій Коваленко, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз інтерпретує як обстріл будинку задля власних інтересів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 809-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: В’ячеслав Гладков, Міноборони РФ, Андрій Коваленко, Олександр Коваленко

Фото: В’ячеслав Гладков

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