Это ужасно: Зеленский о покушении на премьера Словакии Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Покушение на Фицо: реакция Зеленского

— Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ужасает. Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства нашего соседнего государства-партнера, — утверждает президент Украины.

По его словами, необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в какой стране, форме или сфере.

Президент Украины вырази надежду, что Роберт Фицо скоро выздоровеет. Глава государства выразил солидарность с народом Словакии.

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Что известно о покушении на Роберта Фицо

Днем 15 мая перед Домом культуры в Гандлове, где проходило заседание правительства, ранили премьер-министра Словакии Роберта Фицо в результате стрельбы.

Стало известно, что он находится в опасном для жизни состоянии. В Роберта Фицо стреляли несколько раз, поэтому его доставляют в больницу для оказания медицинской помощи.

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