Это ужасно: Зеленский о покушении на премьера Словакии Фицо
Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Покушение на Фицо: реакция Зеленского
— Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ужасает. Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства нашего соседнего государства-партнера, — утверждает президент Украины.
По его словами, необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в какой стране, форме или сфере.
Президент Украины вырази надежду, что Роберт Фицо скоро выздоровеет. Глава государства выразил солидарность с народом Словакии.
Что известно о покушении на Роберта Фицо
Днем 15 мая перед Домом культуры в Гандлове, где проходило заседание правительства, ранили премьер-министра Словакии Роберта Фицо в результате стрельбы.
Стало известно, что он находится в опасном для жизни состоянии. В Роберта Фицо стреляли несколько раз, поэтому его доставляют в больницу для оказания медицинской помощи.