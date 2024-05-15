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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Це жахливо: Зеленський про замах на прем’єра Словаччини Фіцо

Замах на Роберта Фіцо під час стрілянини в Словаччині: реакція Зеленського
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський засудив замах на життя прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Замах на Фіцо: реакція Зеленського

– Напад на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахливий. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства щодо глави уряду нашої сусідньої держави-партнера, – стверджує президент України.

За його словами, необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, формі чи сфері.

Президент України висловив сподівання, що Роберт Фіцо скоро одужає. Глава держави висловив солідарність із народом Словаччини.

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Замах на Роберта Фіцо під час стрілянини в Словаччині: реакція Зеленського

Що відомо про замах на Роберта Фіцо

Вдень 15 травня перед Будинком культури у Гандлова, де проходило засідання уряду, поранили прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо внаслідок стрілянини.

Стало відомо, що він перебуває у небезпечному для життя стані. У Роберта Фіцо стріляли кілька разів, тому його доправляють до лікарні для надання медичної допомоги.

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Володимир Зеленський, замах, Словаччина, Стрілянина
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