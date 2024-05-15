Юлия Захарченко, редактор ленты
Швеция не исключает отправку войск в Украину при определенном условии — Минобороны
Швеция может отправить собственные войска на территорию Украины, если подобное предложение прозвучит на уровне государств-членов НАТО.
Западные войска в Украине
Об этом заявил министра обороны Швеции Пола Йонсона, сообщает издание Breaking Defense.
По его словам, страны, которые присутствовали во время саммита в Париже, не сошлись в единой позиции в вопросе отправки западных войск в Украину.
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— Сейчас нет конкретного предложения. Если оно появится, то мы сможем рассмотреть, — утверждает шведский министр обороны.
Первым идею об отправке западных войск в Украину публично озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, подобную возможность не стоит полностью исключать из обсуждения.
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