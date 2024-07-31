США “заморозили” $95 млн на финансирование правительства Грузии из-за закона об иноагентах

Соединенные Штаты приостанавливают финансирование правительства Грузии в размере $95 млн.

Причиной такого решения стал принятый Тбилиси скандальный закон об иноагентах.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа США.

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Закон об иноагентах в Грузии — США прекращают финансирование

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами 31 июля, указал, что принятие закона, который вызвал острую критику в самом грузинском обществе и на Западе, серьезно отразилось на отношениях между Тбилиси и Вашингтоном.

— Антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО, — пояснил американский чиновник.

В самой Грузии не стали комментировать эту меру, принятую в США.

Напомним, что закон об иностранных агентах получил название от грузинской оппозиции как антинародный закон. Он требует, чтобы лица, получающие финансирование из-за границы, регистрировались как иноагенты.

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