Трамп хочет постоянного прекращения огня: в Белом доме ответили на заявление Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня России против Украины.

Об этом заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в понедельник, 29 апреля.

Спикер Белого дома о прекращении огня в Украине

Кэролайн Левитт отреагировала на заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы трехдневном «перемирии». По ее словам, президент США хочет постоянного прекращения огня.

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Спикер Белого дома напомнила недавние слова Трампа о его все большем разочаровании как Путиным, так и якобы Зеленским.

— Как я понимаю, Путин предложил временное прекращение огня. Президент четко дал понять, что он хочет видеть постоянное прекращение огня сначала, чтобы остановить убийства и кровопролитие, утверждает Левитт.

По ее мнению, Трамп остается оптимистичным в намерениях заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, однако в то же время президент США является реалистом.

Как считает спикер Белого дома, российскому диктатору и украинскому президенту нужно сесть за стол переговоров и договориться об окончании полномасштабной войны.

Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин объявил “перемирие” на 9 мая, которое якобы продлится с 7:00 8 мая до 00:00 11 мая.

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