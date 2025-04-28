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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Іспанії оголошено надзвичайний стан на тлі зупинення всіх АЕС

Світло, електрика
Фото: Pexels

В Іспанії Міністерство внутрішніх справ оголосило про запровадження надзвичайного стану після масштабного відключення електроенергії.

Блекаут і вимкнення АЕС в Іспанії – що відомо

Як повідомляє Reuters з посиланням на МВС Іспанії, що надзвичайний стан застосовуватиметься в регіонах, які цього потребуватимуть.

За інформацією видання, Мадрид, Андалусія та Естремадура вже попросили, щоб центральний уряд узяв на себе громадський порядок та інші функції.

Зараз дивляться

Як повідомляється, в Іспанії знеструмлено та зупинено всі АЕС у штатному режимі. Це відбувалося на тлі втрати зовнішнього постачання електрики та масштабного блекауту по всій території Іспанії.

Вранці 28 квітня відбулося масштабне відключення світла в Іспанії та Португалії, а також у деяких районах Франції та Італії.

Висувалися різні версії того, чому відбувся блекаут. Очільник Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що зараз немає жодних ознак того, що відключення світла у низці країн Європи сталися через кібератаку.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Україна готова надати допомогу європейським партнерам у налагодженні стабільної роботи енергомереж.

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Іспанія, АЕС, блекаут, Відключення електроенергії, відключення світла, Електрика
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