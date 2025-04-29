Переговори зайшли в глухий кут: Путін не відмовився від зазіхань на окуповані території, попри зусилля США

Російський диктатор Володимир Путін продовжує наполягати на повній окупації тимчасово захоплених територій України та розглядає це як частину будь-якої угоди про припинення війни, попри тиск США.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на три джерела в Москві, знайомі з цим питанням.

Чого прагне Путін у переговорах з Україною

За словами двох співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, спецпредставник президента США Стів Віткофф під час зустрічі з Путіним 25 квітня намагався переконати його погодитися на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

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Як стверджують джерела, російський диктатор не змінив свою позицію щодо території України.

Один зі співрозмовників розповів, що потрібен прямий контакт між президентом США Дональдом Трампом та Путіним для прогресу в переговорах щодо досягнення миру, які зайшли у глухий кут.

У виданні нагадали, що Путін оголосив півострів Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області нібито частиною Росії після проведення псевдореферендумів. Проте Україна наголошує, що ніколи не визнає свої території російськими.

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