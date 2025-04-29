В Испании и Португалии почти полностью восстановили электричество после массового отключения
29 апреля большей части Португалии и Испании удалось вернуться свет после масштабного отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове.
Об этом пишет The Guardian.
Возвращение электроснабжения после блэкаута в Испании и Португалии
По состоянию на утро вторника, 29 апреля, электроснабжение удалось частично восстановить: в Португалии свет снова появился в 6,2 млн из 6,5 млн домохозяйств, в Испании — почти у 90% потребителей.
— После напряженной ночи восстановлено 99,95% энергопотребления и 100% подстанций транспортной сети. Через несколько минут мы вновь соберемся в Совете национальной безопасности, чтобы проанализировать текущую ситуацию, — написал премьер-министр Испании Педро Санчес в соцсети X.
Причина аварии пока точно не установлена. Португальские специалисты предполагают, что сбой произошел из-за резких изменений температуры, которые вызвали перебои в работе линий высокого напряжения.
Премьер Испании Педро Санчес отметил, что за пять секунд исчезло 60% всей потребляемой энергии, чего раньше не было. Он также призвал людей воздерживаться от спекуляций из-за риска распространения дезинформации.
В Португалии и Испании отключение электроэнергии привело к тому, что в городах остановились поезда, метро и аэропорты. Больницам пришлось перенести плановые операции, они использовали генераторы для оказания помощи в критических случаях.
К вечеру понедельника более 60% испанских электроподстанций уже работали, в Португалии — 85 из 89. Но в некоторых регионах все еще оставался дефицит электроэнергии.
Когда на главной улице района Аргуэльес в Мадриде восстановили электроснабжение, прогуливающиеся начали аплодировать и выкрикивать слова восхищения.
Премьер-министр Испании сообщил, что страна получила помощь из Франции и Марокко — они поставляли дополнительную электроэнергию.
Напомним, в связи с отключением света в Испании было введено чрезвычайное положение.
В стране все атомные электростанции были обесточены и остановлены в обычном режиме из-за потери внешних поставок электричества и массового блэкаута по всей стране.