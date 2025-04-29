В Іспанії та Португалії майже повністю відновили електрику після масового відключення

29 квітня більшій частині Португалії та Іспанії вдалося повернутися світло після масштабного відключення електроенергії на Піренейському півострові.

Про це пише The Guardian.

Повернення електропостачання після блекауту в Іспанії та Португалії

Станом на ранок вівторка, 29 квітня, електропостачання вдалося частково відновити: у Португалії світло знову з’явилося в 6,2 млн із 6,5 млн домогосподарств, в Іспанії – майже в 90% споживачів.

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– Після напруженої ночі відновлено 99,95% енергоспоживання і 100% підстанцій транспортної мережі. Через кілька хвилин ми знову зберемося в Раді національної безпеки, щоб проаналізувати поточну ситуацію, – написав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у соцмережі X.

Причину аварії поки точно не встановлено. Португальські фахівці припускають, що збій стався через різкі зміни температури, які спричинили збої в роботі ліній високої напруги.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес зазначив, що за п’ять секунд зникло 60% всієї споживаної енергії, чого раніше не було. Він також закликав людей утримуватися від спекуляцій через ризик поширення дезінформації.

У Португалії та Іспанії відключення електроенергії призвело до того, що в містах зупинилися поїзди, метро та аеропорти. Лікарням довелося перенести планові операції, вони використовували генератори для надання допомоги в критичних випадках.

До вечора понеділка понад 60% іспанських електропідстанцій уже працювали, у Португалії – 85 із 89. Але в деяких регіонах все ще залишався дефіцит електроенергії.

Коли на головній вулиці району Аргуельєс у Мадриді відновили електропостачання, люди, які прогулювалися, почали аплодувати і вигукувати слова захоплення.

Прем’єр-міністр Іспанії повідомив, що країна отримала допомогу з Франції та Марокко – вони постачали додаткову електроенергію.

Нагадаємо, у зв’язку з відключенням світла в Іспанії було запроваджено надзвичайний стан.

У країні всі атомні електростанції було знеструмлено і зупинено у звичайному режимі через втрату зовнішніх постачань електрики і масовий блекаут по всій країні.

Джерело : The Guardian

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