Госдеп о войне в Украине: США отойдут от роли посредника, если не будет прогресса

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что настало время для конкретных предложений от Москвы и Киева по прекращению войны в Украине, иначе Штаты отойдут от роли посредника.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.

Предложения по миру от РФ и Украины

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга процитировала слова Рубио, что настало время, когда обе стороны должны предоставить конкретные предложения о том, как положить конец войне в Украине.

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Она подчеркнула, что Штаты стремятся к полному, длительному прекращению огня и окончанию конфликта, а не трехдневному перемирию.

— Как мы будем действовать дальше — это решение, которое сейчас принадлежит президенту. Если не будет прогресса, мы отступим как посредники в этом процессе… Речь идет о том, над чем они работали, это прекращение огня — полное, всеобъемлющее, длительное прекращение огня. Не трехдневный момент, чтобы можно было отпраздновать что-то — полное, длительное, устойчивое прекращение огня и завершение конфликта, — заявила Брюс.

Украина, в частности президент Владимир Зеленский, неоднократно заявляли, что готовы к длительному прекращению огня в любой момент. Но Москва постоянно отвергает такой вариант.

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил трехдневное прекращение огня с 8 по 10 мая по случаю 80-й годовщины победы Советского Союза и его союзников во Второй мировой войне.

Заседание Совбеза ООН по войне в Украине

На заседании Совбеза ООН американский дипломат Джон Келли обвинил Россию в продолжении кровопролития, в том числе убийстве невинных гражданских. Он отметил, что на сегодня РФ имеет реальную возможность достичь длительного мира.

— Именно лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир. Если обе стороны готовы прекратить войну, Соединенные Штаты будут полностью поддерживать их путь к прочному миру, — сказал он.

На заседании Совбеза ООН Франция и Великобритания высоко оценили посредничество США.

Жан-Ноэль Барро, министр Европы и иностранных дел Франции, заявил, что Киев продемонстрировал добрую волю, и назвал Путина единственным препятствием на пути к прекращению огня, который стремится к капитуляции Украины.

Посол России в ООН Василий Небензя отверг обвинения в том, что российские войска обстреливают гражданское население, и обвинил Украину в использовании гражданских как “живых щитов”, так как украинская ПВО якобы размещена в густонаселенных районах.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила на заседании Совета безопасности ООН, что Россия хочет капитуляции Украины, а Киев не может согласиться на мир любой ценой.

Источник : Reuters

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