США хотят прекращения войны, но их предложения выглядят как уступки Путину — Bloomberg

США пытаются дипломатическим путем закончить войну РФ против Украины. Но предложения, которые сейчас обсуждаются, слишком мягкие и могут иметь вид капитуляции на условиях России.

Об этом пишет Bloomberg.

США предлагают Путину слишком мягкую сделку

Агентство пишет, что российский диктатор Владимир Путин отказывается даже от выгодного предложения мира. Чтобы достичь устойчивого соглашения, Америка должна ужесточить условия, а не продвигать планы, похожие на капитуляцию перед Россией.

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— Если США хотят обеспечить длительный мир, им нужно будет предложить более убедительное предложение — и, что самое важное, усилить давление на президента России Владимира Путина, чтобы он его принял, — пишет Bloomberg.

Американцы предложили Путину прекращение огня, которое позволяет России сохранить контроль над захваченными территориями. К тому же речь идет о снятии части санкций и даже возможном признании Крыма частью РФ.

Тогда как Украина сможет оставить свою армию, но получит лишь нечеткие гарантии безопасности от союзников без участия США. Вступление в НАТО будет запрещено как минимум до конца каденции нынешней американской власти. А остальные вопросы обсудят после прекращения боев.

— Несмотря на такое выгодное предложение, Путин, похоже, не спешит прекращать вторжение, продолжая требовать все четыре украинских региона, которые он контролирует лишь частично, — говорится в статье.

Между тем украинская сторона настаивает на четких обязательствах продолжения военной поддержки со стороны США: не обязательно размещение солдат, а предоставление ПВО, помощь с киберзащитой и разведкой, а также оказание поддержки миротворцам.

Как отмечает Bloomberg, без четких гарантий любая пауза, вероятно, продлится лишь до тех пор, пока Россия не восстановит свои войска. Тогда как соглашение, подписанное в 30 апреля, которое дает США доступ к минеральным ресурсам Украины, не является заменой.

Агентство пишет, что Белому дому нужно понимать две вещи:

Украина не согласится на капитуляцию, которая может привести к новой агрессии РФ. К тому же страна имеет самую большую регулярную армию в Европе и самостоятельно производит много оружия;

Россия не так сильна, как кажется. Ее экономика под давлением: высокая инфляция, дефицит рабочей силы, высокие процентные ставки и проблемы с валютными резервами. Ее войска продвигаются медленно и несут большие потери.

Американские чиновники заявили, что готовы оставить переговоры, если не будет достигнуто соглашение. По мнению журналистов, это лучший вариант, чем подписать соглашение, которое вознаграждает агрессора и может привести к новым войнам.

Тем не менее Bloomberg отмечает, что лучше бы США четко заявили, что продолжат поддерживать Украину, помогая миротворцам, укрепляя оборонную промышленность и поддерживая вступление в ЕС.

Также они должны предупредить Кремль, что усилят санкции, если Россия продолжит сопротивление, и будут предоставлять Украине больше помощи в обороне.

— Независимо от того, какое соглашение он подпишет сейчас, Путин, вероятно, будет продолжать рассматривать Украину как Россию, а свободу украинцев — как угрозу. Поэтому, чтобы любое мирное соглашение действовало долго, оно должно содержать весомый фактор сдерживания будущей агрессии. США должны его обеспечить, — говорится в статье.

Источник : Bloomberg

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