Партию Альтернатива для Германии официально признали экстремистской в ​​ФРГ

Федеральная служба защиты конституции Германии классифицировала ультраправую политическую силу Альтернатива для Германии как экстремистскую организацию, представляющую угрозу для демократического строя страны.

Об этом сообщает Reuters.

АДН представляет угрозу демократическому строю Германии

Это решение открывает возможность для расширенного надзора за партией, недавно занявшей второе место на федеральных выборах в феврале.

Сейчас смотрят

Теперь власти получили полномочия использовать скрытые методы слежки, в частности вербовку информаторов и перехват коммуникаций.

Представители партии АДН пока не предоставили официального комментария по принятому решению.

– Представление о народе, доминирующем в партии, основанное на этнической принадлежности и происхождении, несовместимо со свободным демократическим порядком. Согласно документу, партия исключает отдельные социальные группы по полноценному участию в обществе, создавая условия, при которых они получают юридически подчиненный статус, – говорится в заявлении разведки.

Также в заявлении говорится, что партия не признает граждан с иммиграционным происхождением, включая мусульманские страны, полноценными членами немецкого общества.

Такой подход, по мнению разведки, ведет к клевете и пренебрежению конкретными людьми и группами, усиливая иррациональные страхи и враждебность к ним.

Этот шаг был сделан накануне инаугурации нового канцлера Фридриха Мерца – лидера Христианско-демократического союза.

На фоне этого в Германии продолжается оживленная дискуссия о том, как следует взаимодействовать с АДН в парламенте, где она получила рекордное количество мандатов.

Несмотря на официальный статус, что усложнит партии доступ к государственным должностям и приведет к социальной стигматизации, эксперты предупреждают: это решение может еще больше усилить поддержку партии.

По последним соцопросам она демонстрирует стабильный рост рейтингов.

Ранее экстремистским уже было признано молодежное крыло Альтернативы для Германии, а в 2021 году вся партия получила статус подозреваемой в экстремизме.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.